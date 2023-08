ÕL UNGARIS | Võimsa punktisumma suunas liikuv Tilga tõusis medalikonkurentsi!

Uueks liidriks LePage, kel on koos 5614 punkti. Talle järgnevad Warner (5596) ja Neugebauer (5520). Tilga on 5308 silmaga kaheksas (isikliku rekordi graafikuga võrreldes +123), Erm langes üheksandaks – tal on kogutud 5292 punkti (–153). Õiglane hoiab 5217 (+43) silmaga 12. kohta.