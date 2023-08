Soome poksiäss andis vaid päev enne matši Joshuaga positiivse dopinguproovi

12. augustil pidasid raskekaalu endine maailmameister Joshua ja Helenius Londonis O2 Arenal duelli, mille võitis nokaudiga inglane.

Nüüd teatas matši korraldaja Matchroom Boxing aga, et Heleniuselt päev enne heitlust võetud dopinguproov on näidanud keelatud aine sisaldust. Vastav info oli promootorini jõudnud ööl vastu laupäeva. Kuna menetlus jätkub, siis rohkem teavet Matchroom Boxing avaldada ei saa. Lisati vaid, et Helenius andis testi vabatahtlikult.

ℹ️ Official statement on Robert Helenius pic.twitter.com/OuZX9wXKOV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 25, 2023

Olukord osutus kokkuvõttes seda kummalisemaks, et Helenius tuli Londonisse Joshua vastaseks põhjusel, et esialgse plaani kohaselt temaga poksima pidanud Dillian Whyte põrus samamoodi dopingukontrollis. „Asendusesineja“ Helenius hakkas Joshuale seitse raundi üsna sitkelt vastu, kuni langes põrandale. 39aastane Helenius lausus pärast kõnealust kohtumist, et „poksileek on temas taas lõkkele löönud.“

Soome poksispets Pekka Mäki lausus matši järel kohalikule meediale, et lühikese etteteatamisega ringi astunud Heleniuse honorar ulatus hinnanguliselt umbes poole miljoni dollarini.

Päev enne rusikavõitlust pidasid Joshua ja Helenius kaalumisel paraja sõnasõja. Helenius selgitas hiljem, mis selle tingis: „Pärast kaalumist pannakse võitlejad üksteisele otsa vaatama. Kui tema lõpetas, siis mina jätkasin seda. See on lihtsalt minu harjumus. Üritan niimoodi vastase hingeseisundit uurida.“

Superäss Joshua läks kohapeal Heleniuse käitumisest aga närvi ja küsis temalt: „Kas sa tahad kakelda kohe või homme? Kui sa ei taha kohe peksa saada, ei huvita su lollitamine mind karvavõrdki.“