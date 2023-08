Gamescom 2023 | SUUREJOONELINE AVAÕHTU: mängureid on ootamas tõeline paradiis

Tänavune Opening Night Live (ONL) toimub juba kolmandat korda ning on sisuliselt üle võtnud suviste uudiste edastamise koha, mida varem hoidis enda käes tehnikamess Los Angeles E3. Ürituse peakorraldaja ja iga-aastane õhtujuht Geoff Keighley reklaamis seda kui vaatemängu, kus näeme peamiselt videoklippe või natukene uut informatsiooni juba avaldatud mängudest, kuid reaalsuses oli hoopis vastupidi. Tegelikult jagus üllatusi igale maitsele ning järgnevad kuud aastal 2023 saavad olema tõeline mängurite paradiis.

ONL-i avanumbriks oli, nagu arvata võis, “Starfield„. Hiiglaslikust seiklus-rollimängust nägime uhiuut päris näitlejatega treilerit, mille juhatas sisse Bethesda pikaaegne ja vankumatu liider Todd Howard. Kuna mäng tegelikult ilmub juba 6. septembril, siis on veider, et kuni praeguse hetkeni on ainult vähesed päris mängupilti näinud. Samal ajal on osa mängureid selle endale tegelikult juba koju kätte saanud, seega “Starfield“ on üks nendest veidratest lugudest, mis tõenäoliselt juba paari nädala pärast on lihtsalt ilus (ja veider) ajalugu.

„Starfield“ alustas ilusa klaveripalaga, mida mängiti otse laval. Imeline kosmilise atmosfääriga muusika aitas elevil ja väsinud publikul mõnusalt õhtuga alustada. Eelnevalt mitmed tunnid järjekorras passimist ning kuumus jättis paljud veidi närviliseks, siis mahe muusikapala koos kuulsa videomängude persooniga lõi ideaalse õhustiku meeldejääva õhtu jaoks.

Meie põhjanaabrite stuudio Remedy Entertainment („Max Payne“, „Control“) kauaoodatud järg “Alan Wake 2” on viimastel kuudel saanud palju agressiivset reklaami ja muud silmapaistvat promo. Esimene osa on juba 13 aastat vana mälestus, mis erinevalt teisest osast ei olnud isegi õudusmäng. Siiski pettumuseks pole ühtegi põhjust, sest uuest narratiivipõhisest treilerist võime järeldada, et õuduse žanr on paremas kohas kui eales varem. Etenduse viimane treiler ajas terve saali energiliselt sumisema ning Remedy liider Sam Lake nautis tähelepanu nii laval kui publiku hulgas. Mäng ilmub 27. oktoobril 2023.