Rein Taaramäele oleks õnnetu komistamine peaaegu Vueltal osalemise maksnud. „Vorm on väga hea, aga nii tiheda sõelaga konkurentsis loevad nüansid.“

„Treeningus ei ole kõike võimalik stimuleerida, sellepärast tulebki enne suurtuure teha teisi võistluseid. Et saaks ikka ajud paigast sõita ja harjutada ennast võistlemise konditsiooniga. Meil on vastupidavus ja jõulisus ju olemas, aga sellises konkurentsis on sõel nii tihe, et lõpuks mängivad väiksed nüansid rolli,“ kinnitas Rein Taaramäe.

„See on ikka hull täppistöö tegelikult ja samas ei tohi sõites ka üksteisele liiga lähedale minna, sest iga sentimeeter mängib rolli ja võib tekitada kiiresti ohtliku olukorra. Meie kiirused on nii suured, et tegelikult pole väga aega mõelda ega otsustada, vaid sõitjad peavadki nendel hetkedel teadma, mida igaüks täpselt teeb. Eesoleval ratturil on vastutus eriti suur, sest võib ka teised mehed pikali tõmmata. Pidurdada põhimõtteliselt ei saa. Karm elu, aga nii see võidusõit käib. Õnneks mul pole karjääri jooksul nii ärevaid momente olnud, mis oleksid pauguga lõppenud,“ nentis Taaramäe.