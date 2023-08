Vanameistrite duell! Kanepi kohtub US Openi avaringis vahepeal juba tennisest loobunud Tšehhi paarismänguässaga

Strýcová on tuntud kui tugev paarismängija, kes on koos Hsieh Su-weiga võitnud kahel korral Wimbledoni turniiri naispaarismängu, seda 2019. aastal ja tänavu. 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel võitis ta koos Lucie Šafářovága pronksmedali. Üksikmängus on ta suure slämmi turniiridel parima juhul jõudnud poolfinaali (2019 Wimbledonis), ent Tšehhi naiskonna koosseisus on ta kroonitud kuuel korral Fed Cupi võitjaks.