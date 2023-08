M-Spordi boss vihjas Tänaku lahkumisele: on tõsi, et see investeering pole soovitud moel toiminud

„On tõsi, et see [Tänaku palkamine] pole soovitud moel toiminud. Kas me saame samal kombel jätkata ka pärast seda hooaega? Ilmselt mitte. Sellisel juhul astume sammu tagasi ja paari aasta pärast proovime uuesti,“ sedastas Millener avameelselt.

„Muidugi tahaksin, et me oleksime olukorras, kus järgmise aasta plaanid on aegsasti paigas ning meil pole muud avalikustada, kui vaid auto uue hooaja värvi. Kuid kahjuks pole see nii lihtne,“ tõdes Millener.