USA koondis peab kulla väljakul välja teenima: „Näeme nende tõelist sisu mängudes, kus kaalul võit või kojusõit“

Reede ennelõunal, Eesti aja järgi kell 11 visatakse pall mängu Itaalia ja Angola ning Austraalia ja Soome vahelises matšis ning alguse saavad tänavused korvpalli maailmameistrivõistlused. Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias toimuva turniiri eel on suurimaks jutupunktiks kerkinud see, et kas noorte ja vihaste NBA mängijatega mehitatud USA koondisele võiks kohe kuldmedalid kaela riputada või on teistel satsidel nende vastu siiski lootust?