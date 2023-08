KORVPALLI-MM: Noor USA, kogenud Hispaania või põnev Kanada? Millised võimalused on Eesti naabritel?

MM toimub lisaks Filipiinidele ka Jaapanis ja Indoneesias, aga kõik otsustavad mängud peetakse 15 000 pealtvaatajat mahutaval Mall of Asia Arenal, Pasay linnas. Seejuures pidi turniir esialgu saama lõpplahenduse maailma suurimas sisehallis – 55 000 pealtvaatajat mahutavas Philippine Arenal. Logistilistel põhjustel liigutati otsustavad matšid aga ikkagi Mall of Asia Arenale, kuhu on nii fännidel kui koondistel mugavam ligipääs. Kuna aga Filipiinid alagrupis ikkagi Philippine Arenal mängivad, võime siiski näha ka ulmelisi publikunumbreid.