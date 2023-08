„TÕELISED VÕITJAD“ | Egert Jõesaar ja Mart Olman rihivad Pariisi paraolümpiaks kuldset kettakaart

Indrek Petersoo: Jah, millised on meelde jäänud ja mis on olnud sellised kõige ülevamatki ilusamad hetked ja kus on ka tulnud vahel, et ei lähe kõik päris nii, nagu tahaks?

Mart Olman: Rohkem on olnud neid, kus võib-olla vaatame, et ei ole päris nii hästi läinud, kui me tahame, aga paremad hetked ikka … Eks spordis hindad seda tulemust ja võib-olla kõik need isiklikud rekordid on mul isegi rohkem meeles kui olümpiamängudel osalemine. Et me teame, et selleks, et veel kõrgemasse mängu sekkuda, on vaja, et see isiklik rekord veel liiguks edasi mitte meeter, vaid mitmed meetrid. Ja noh, ma olen nagu treenerina hinnanud seda progressi nagu rohkem isegi kui neid tiitlivõistluseid selles mõttes, et nendel osalemine on tähtis ja see kogemuse saamine on tähtis, aga lõpuks et seal kõrgete kohtade eest võistelda on vaja, tegelikult, et Egert oleks veel parem ja selle eelduseks on ikkagi esialgu siin Eestis paremate tulemuste saavutamine, nii et mina ütleks, et need kõik rekordid on mul nagu rohkem meeles, isegi kui need tiitlivõistlused.

Indrek Petersoo: Praegu on Egerti isiklik rekord 52.25 2020. aasta septembris Turba staadioni avavõistlustelt. Kus see Egerti võimete piir võiks sinu hinnangul olla, Mart?

Mart Olman: Ohhohoo, no eks see on selline päris hea küsimus. Esiteks kettaheites on üks selline x-tegur nagu tuul, onju, mis ka võib mõjutada ketta lendamist. Väga soodsates oludes võib ta ketas lennata oluliselt kaugemale, ma ise arvan, et ta sinna 55-60 meetri vahele võiks kuhugi jääda, et, et see oleks nagu reaalne. Kui me alustasime, siis me mõtlesime kindlasti, et see on üle kuuekümne. No nüüd juba olles ise ka natuke vanem ja kogenum, ma näen juba neid liigutusi, noh, ma vaatan natukene realistlikum, ma arvan, et see 55-60, sinna vahele tuleks ikkagi õigetes kohtades ära heita. Et see on see ülemine ots, kuhu välja jõuda.

Indrek Petersoo: Aga Egerti puhul, mis sinu silmade läbi on sellised head omadused, millele üks tubli ja tugev sportlane võiks alati tugineda ja mis on sellised valdkonnad, kus peaks juurde panema, et tõesti need maksimumtulemused ära sooritada?

Mart Olman: No ütleme, head omadused on tema puhul sellised head omadused ja see, et ta on nagu piisavalt laisk, et ei viitsi väga midagi muud peale trenni teha. Okei, ta teeb miinimumasjad ära, et minu noh, ma olen palju sportlasi näinud ja mina olen ise ka selline, kes liiga aktiivne spordis, et sportlane peab tegema oma töö ära kuulama treenerit ja siis on kõik hästi, et kui läheb nagu üle mõtlemiseks, noh siis on nagu jama. Et võib-olla mida nagu juurde saaks. Eks seda, eks me neid kõiki asju siin üritame, milles, milles potentsiaali kindlasti on tehnikas on kiiruses. Ja noh, mida me täna enam nagu eriti potentsiaali, kes ei pea ütlema, et juurde eriti palju jõudu poleks juurde vaja, et pigem pigem seda liigutust ja erialast liigutust rohkem teha ja kiirust juurde saada.

Indrek Petersoo: Egert, kus Su enda unistuste tippmark paikneb?