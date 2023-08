Rannavollepaar Nõlvak-Tiisaar on pidanud leppima nappide kaotuste, omavaheliste erimeelsuste ja terviseprobleemidega

„See pinge on tõesti sportlastel peal ja mina näen selles probleemi. Sport muutub nii tähtsaks, et kõik ohverdatakse ja kui tulemusi ei tule, siis on põhjust ennast halvasti tunda. Mina vaatan täna rannavõrkpalli ja sporti teise pilguga: võin seda mängida veel tükk aega. Kui ma jätaksin kogu isikliku elu ootele, siis lõpetaksin ilmselt kiiremini. Oleme koos Kustiga nii otsustanud, et elu on spordi osa ja sport on elu osa,“ ütles Mart Tiisaar.

„Tõesti oleme tegelikult väga väga erinevad, seega see on loonud komplikatsioone, aga samas avanud teist poolt vaheseinast ja õpetanud asju läbi teise inimese perspektiivi nägema. Teistsugune vaade avardab mõtlemist ja on meie arengule kasuks tulnud. Kindlasti on olnud asju, mida oleme pidanud selgeks rääkima, aga kompromissid on alati leitud ning meie suur soov on rannavollet mängida,“ kinnitas Kusti Nõlvak.

„Strateegijaid olümpiale pääsemiseks on erinevaid. Üks variant on käia turniiridel punkte kogemus, teine võimalus võita ära turniir täpselt enne olümpiat. Selle võitjad saavad automaatselt edasi, seega väga hea, et ka niisugune õlekõrs on olemas. Tänasega on võimalik veel suur muutus teha, sest kaks kolmandikku turniiridest ootab ees. Peame praegu rahulikult võtma, et Kusti saaks ravida ja alates oktoobrist uuesti MK etappide karussellile minna,“ lisas Tiisaar.