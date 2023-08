ÕL UNGARIS | Rasmus Mägi: finaalis tahaks väga hea aja joosta

Homme võib tõkkejooksja rahulikult kosuda. „Tahaks natuke rohkem und saada kui täna. Õhtul jäin suhteliselt hästi magama, kuid uni kippus varakult ära minema. Linnas on palju sireene ja vilkureid, siin olid vist mingid pidustused. Vaatame homse enesetunde järgi, kas tasub natuke liigutama tulla või on pigem mõistlikum püsida jahedas. Arvan, et homne päev kaob taas nii, et ei pane seda tähelegi.”

Mägi jälgis ka teist ja kolmandat poolfinaali. „Võib-olla Jamaica noormees üllatas, aga jällegi – finaal on uus jooks. Poolfinaalid olid erinevad, kes kui palju pingutama pidi. Liialt järeldusi ei tasu teha. Mul on kolme jooksu kogemus olemas. Mõtleme, kas võtta finaalis mõningane risk ja sättida natuke pealejooksu või muuta midagi distantsi teises pooles. Aga seda otsustame homme.”

Nüüdseks on Mägi nii olümpial kui ka MMil kaks korda finaali pääsenud. Küllap on tal soov võtta järgmine amps.

„Minu enda jaoks on põnev võimed ajaliselt realiseerida. Sellistes tingimustes MMi finaali tihti joosta ei saa. Tahaks võimalust kasutada ja finaalis väga hea aja joosta. Tänase ja ka mitme varasema finaali eest võlgnen tänu oma meeskonnale. Viimased kümme päeva olen olnud iseendas väga pettunud.”

Mägi raputas endale tuhka pähe. „Mõtlen paljudele erinevatele pisidetailidele. Peaeesmärk oli tulla siia jooksma täiesti tervena. Seepärast olengi endas pettunud, et ei suutnud seda vältida. See pole minulik, et kuskilt sikutab.”

Pikal sporditeel on Mägi ja ta abilised hankinud väärtuslikke kogemusi. „Oleme mu karjääri vältel tohutu arengu läbi teinud. Mis on oluline ja mis ei ole. Kuidas me asju hindame. See on hästi põnev protsess. Loodan, et üha rohkem inimesi saab sellest järgmistel aastatel osa.”

Teises poolfinaalis tegi võimsa avalduse Rai Benjamin, kes sai kirja aja 47,24 — kõigi aegade kiireim jooks MMi poolfinaalis. Ta edestas valitsevat maailmameistrit Alison dos Santost 14 sajandikuga.