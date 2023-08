Meeste EM-nimekiri paigas. „Oleme suve lõpuks jõudnud päris heasse seisu.“

Kui äsjases laagris rassis 19 mängijat, siis EMile on lubatud üles anda 14 meest – seega tuli treeneritel eesotsas Alar Rikbergiga viis neist lõppvalikust välja praakida.

„Robert Viiberi, Valentin Kordase, Stefan Kaibaldi ja Mihkel Varblasega on kokkulepe, et nad hoiavad end jätkuvalt vormis ja on vajadusel nii-öelda telefonikõne kaugusel. Ka siis, kui koduklubi peaks kellegi neist juba enda juurde kamandama,“ selgitas Rikberg pärast nimekirja avaldamist Õhtulehele.