Eesti ainsa professionaalse naisekipaaži tulevik on pärast Rally Estonial tehtud avariid küsimärgi all: nuputame kogu aeg, kuidas edasi saaks minna

Cärolain Kariste ja Kairi Rondo on praegu ainus superrallil kaasa lööv Eesti naisekipaaž. Nad on omale seadnud suured eesmärgid nii tänavuseks hooajaks kui ka kaugemaks tulevikuks: näiteks on üheks unistuseks kunagi teha kaasa vähemalt ühel välismaisel MM-etapil. Ent tänavusel Rally Estonial tehtud avarii järel seisab duo oma mullu alguse saanud karjääri suurima katsumuse ees.