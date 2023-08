FOTOD | Nunnumeeter põhja! Eesti krossiradadel annavad kuuma väikesed särtsutajad

Särtsuka sarja kutsusid eelmisel aastal ellu krossisõitja Tanel Rauk ja tema abikaasa Helina ning seda puhtpragmaatilisel põhjusel: nende toona kaheaastane poeg oli juba hakanud usinalt elektrimotikaga sõitma ning et võsukesele võistlusmomenti pakkuda, haaratigi härjal sarvist. Inspiratsiooni saadi Eesti lähinaabrite juurest, kus on lastele elektriliste tasakaalurataste võistlusi üksjagu korraldatud.

Eelmisel aastal oli kavas kaks etappi ning mõlemal korral oli stardis 12 last, peaasjalikult motovõistlustel osalenud sõitjate järeltulijad. Ent tänavu on sarja kandepind jõudsalt suurenenud ning stardijoonel on ka lapsi, kelle vanematel motospordiga otsene seos puudub. Helina Rauk märkis, et elektrilised tasakaalurattad pole Eestis varasematel aegadel ka väga populaarsed olnud, kuid praegu näib, et neid soetatakse oma lastele rohkem ning muidugi on siis lastel vahva nendega ka vahel võistlusrajal kihutada.

Tänavu on sõidetud neli etappi, millest on kokku osa võtnud 70–80 erinevat last. Laupäeval püstitati Tihemetsas ka uus osalejate rekord, kui starti tuli 43 väikest motoässa, neist 15 tüdrukut. Registreerunuid oli seejuures paarikümne võrra rohkemgi, kuid et ilm oli vihmane, jätsid osad vanemad ilmselt turvalisuse kaalutlustel ürituse vahele.

Õnneks pole Särtsuka sarjas seni tõsisemaid kukkumisi ette tulnud, kuigi sõiduvahendite kiirused võivad küündida kuni 25 kilomeetrini tunnis. Ning üldine õhkkond on särtsutajate seas ikkagi lõbus ja sõbralik, kuigi Helina Rauk tõdes, et mida vanemaks võistlejad saavad – sari on mõeldud kahe- kuni seitsmeaastastele lastele –, seda enam tekib ka võistlusmomenti.

„Eks need, kes on rohkem sõitnud, tahavad rohkem kihutada,“ lausus Helina. „Meie poiss on praegu kolmene ja talle on juba oluline, et võiks stardivõidu võtta või mõne sõidu ära võita. Kuid kõige rohkem on meil stardis neljaaastaseid ja nemad on ka kõige suuremad kihutajad, sest siis on juba oskused käes ja võistushimu suurem. Ja sealt edasi mõned kolivadki juba järgmisesse võimsamasse klassi (50cc PW/Mini – toim).“

Kuigi väiksed särtsutajad tahaks ikkagi võidu peale kihutada, siis ametlikku paremusjärjestust sarjas paika ei panda. Põhjuseks nii see, et säiliks laste osalemislust kui ka see, et erinevate tootjate elektrilised tasakaalurattad on erineva võimekusega ehk masinad ei pruugi olla võrdsed.

Helina Rauk on veendunud, et sarjaga minnakse edasi ka järgmistel aastatel, kuna asi on päris kenasti tuule tiibadesse saanud ning vanematepoolne tagasiside on olnud väga positiivne. Näiteks soovitakse järgmisel aastal jõuda ka sinnamaale, et kui võisteldakse Eesti meistrivõistluste raames, toimuks särtsukate võistlus ajal, kui üheski teises klassis sõite ei toimu ehk et lapsed saaks nautida publiku täit tähelepanu. Ainult see vajab veel läbi rääkimist ja täpsustamist, kuidas pääsevad Eesti meistrivõistluste etapi raames toimuvale võistlusele osalevate laste vanemad – tänavu said nad sinna tasuta, kuid Helina Rauk möönis, et etappide korraldajad kippusid selle peale natuke nina kirtsutama.