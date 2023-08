KERGEJÕUSTIKU-MM | Karmi diagnoosi saanud Crouseril jäi napilt puudu maailmarekordist, Hollandit tabas kaks fiaskot järjest

Meeste kuulitõukes näitas võimu ameeriklane Ryan Crouser, kellele toonuks võidu juba avakatsel tõugatud 22.63. Teises vooru tõukas ta MMi rekordit tähistava 22.98 ning kirsiks tordil oli viimase vooru 23.51 – see on vaid viie sentimeetri võrra Crouseri nimele kuuluvast maailmarekordist vähem. Seejuures oli ameeriklane vahetult enne MMi teatanud, et tema säärest on avastatud kaks trombi.

Crouseri järel võitis hõbemedali itaallane Leonardo Fabbri tulemusega 22.34, pronksile jäi 22.12-ga võitja kaasmaalane Joe Kovacs.

„Viimased päevad on olnud karmid. Arvestades kõike seda, mis on juhtunud, oli see viimane tõuge ikka fenomenaalne,“ lausus võidumees pärast võistlust. „See oli tasuks ja tunnustuseks kogu selle aasta ränga töö ja pühendumise eest.“

Mõlemad õhtused jooksualad kulgesid dramaatiliselt. Naiste 10 000 meetri jooksus heitlesid kulla nimel etiooplanna Gudaf Tsegay ja Hollandi täht Sifan Hassan. Paraku takerdus Hassan finišisirgel Tsegay jalgadesse, kukkus ning pidi medalist suu puhtaks pühkima. Tsegay võiduajaks tuli 31.27,18, tema kaasmaalannast tiitlikaitsja Letesenbet Gidey sai 31.28,16-ga hõbemedali ning Etioopiale tõi kolmikvõidu Ejgayehu Taye, kelle aeg oli 31.28,31.

OTSUSTAV: Sifan Hassan on kukkunud ja etiooplannad lippavad kolmikvõidu suunas. Foto : SARAH MEYSSONNIER / REUTERS/SCANPIX

„Oli hea jooks ja suurepärane finiš,“ kiitis nelja aasta tagusel MMil 1500 m jooksus pronksi ja mullu hõbeda võitnud Tsegay. „Tegelikult ei ole 10 000 meetrit minu jaoks tavapärane, mulle meeldivad 1500 ja 5000 meetrit märksa rohkem, kuid nüüd on mul väga eriline tunne, sest suutsin lisada oma kollektsiooni MM-tiitli hoopis teisel distantsil.“

Reporterid võtsid jooksu järel hõlmast kinni ka lõpuks 11. jäänud Hassanilt.