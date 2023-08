VIDEO | Kane'il olid liblikad kõhus, kuid oma esimese värava Bayerni eest lõi ta ikkagi ära

Kane'i debüütvärav andis end seejärel oodata küll 70 minutit, kuid tulemata see ei jäänud, kui 30aastane ründaja saatis karistusala joone lähedalt palli Werderi väravavahi Jiri Pavlenka selja taha. Veel kümme minutit hiljem võeti Kane puhkama, misjärel vormistasid kohtumise lõppseisu 4 : 0 Sané ja Mathys Tel.

Bayerni peatreener Thomas Tuchel oli juba mängueelsetes juttudes kindel, et tiimil on nüüd „Kane'i efekt“, mis aitavat võtta kindlaid võite. Tõepoolest, kuigi mulluse hooaja lõpetas Bayern 11. korda järjest Saksamaa meistritiitliga, oli edu Dortmundi Borussia ees ülinapp ning ka nende punktisaak 71 oli viimati kehvem hooajal 2010/2011, kui nad lõpetasid kolmandana.