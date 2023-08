Poola keskmängija osutas Kotsari puudumisele: teadsime, et sisuliselt mitte keegi ei suuda mind takistada

Gliwices Eestit 18 punktiga kostitanud keskmängija Aleksander Balcerowski nentis kohtumise järel onet.pl portaalile, et võrreldes toona kaotatud mänguga tuldi seekord väljakule märksa paremas seisus.

„Tulime seekord mängule sellise suhtumisega, et meid ei rahulda mitte miski muu peale võidu,“ lausus klubikorvpalli Ateena Panathinaikoses mängiv tsenter. „Me ei hoolinud sellest, kes on meie vastaseks. Olime teinud hea skautingu. Ning võrreldes tookord Eestis kaotanud tiimiga oleme me nüüd hoopis teistsugune meeskond. Me mõistame üksteist paremini, kõik tundub hoopis parem. Me teame, mida suudame teha. Ma ei näinud võimalustki, et mängu stsenaarium kujuneks teistsuguseks.“

Onet portaal osutas, et Eesti tundis suurt puudust oma keskmängijast Maik-Kalev Kotsarist, kuna nende hinnagul pole ükski teine Eesti koondislane sarnasel tasemel. Mängu ajal hakkas see teravalt silma, kuna eestlased võtsid rohkem viskeid kolmesejoone tagant kui korvi alt. Ning mõistagi oli selles suur roll Balcerowskil.

„Teadsime, et sisuliselt mitte keegi ei suuda mind takistada,“ teatas 22aastane mängumees enesekindlalt. „Püüdsime sellest maksimumi võtta, kusjuures edukamalt läks see teisel poolajal. Esimesel poolajal tundus mulle, et nad võtsid mind korvi all kahe või kolme mehega ja siis ma ei saanud nii palju palli.“

Keskmängija lisas, et arvestati ka sellega, et Eesti on praegu natuke teistsugune meeskond, kui oli 2022. aasta alguses: „Nad viskavad palju kaugelt. Seepärast vahetasime kaitses palju, et nad ei saaks vabasid viskekohti. Nad tabasid küll mõned tsirkusevisked, kuid üldiselt ma leian, et olime kaitses väga head.“

Poola koondise peatreener Igor Milicić tunnistas kohtumise järel oneti portaalile, et poolteist aastat tagasi Eestis saadud kaotus tikkus talle matši jooksul mitmel korral mõtetesse.