Keiti Tätte: teine aasta profina on olnud vaimselt palju keerulisem

„Esimene hooaeg oli pingevabam,“ tunnistas ta. „Olin hästi suure osa hooajast USAs. Oli trillallaa-lallallaa. Oo, USA, lahe! Ei võtnud seda nii tõsiselt ja siis olid tulemused kergemad tulema. Sel aastal olen aru saanud, et see on mu töö ja peaksin sellega raha teenima. Pean silmas, et peaksin USAs võistlustel mängima end rahadesse (loe: auhinnalistele kohtadele – M. T. ), et mitte miinusesse jääda. See paneb lisapinged peale.“