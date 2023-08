ÕL UNGARIS | Kuidas Londonis õppejõuna töötav Eesti treener Puerto Rico kõrgushüppaja MMile aitas

Paljud Eesti spordisõbrad teavad, et Gerd Kanter juhendab Budapestis kergejõustiku MMil Sloveenia kettaheitestaari Kristjan Čehi. Vähesed on aga kursis, et Puerto Rico kõrgushüppetuusale Luis Castro Riverale jagab näpunäiteid Gaspar Epro.