GALERII | Kullakursil Tattar kurtis käevalu, Tõugjas-Männiste tõusis medalimängu

Soomlanna Henna Blomroos alustas nelja birdie'ga ja hiilis Tattarist 12 viske kaugusele, ent viimnegi pingepojake haihtus kurikuulsal saarerajal (par 4, 186 m), kus Blomroos võttis 10. Nii kasvas Tattari edu teise koha ees (Silva Saarinen) hoobilt 17 viskeni.

„Seda võib juhtuda,“ nentis Tattar. „Minu meelest võib siin absoluutselt igal rajal suuri numbreid võtta. Muidugi see saarerada on ses osas eriti perspektiivikas, seal võib viskeid koguneda. Üldjoontes on pigem valus vaadata, kui kellelgi on raske. Tunnen, et kui kõik mängivad hästi, siis on endal ka kuidagi tugev motivatsioon hästi mängida. Annab endale ka energiat juurde.“

Kaks head ringi järjest teinud Anneli Tõugjas-Männiste on tõusnud medalimängu.