Rally Estonia MM-kalendrist välja jäämine näib üha tõenäolisem

WRC promootori võistluste direktor Simon Larkin lausus DirtFishi portaalile, et uue hooaja kalender peaks avalikuks saama nädalapäevad enne Akropolise rallit ehk septembri esimestel päevadel. Detailidesse väga sügavalt laskumata kinnitas Larkin, et nii nagu tänavu, kihutatakse ka uuel hooajal 13 etappi.

Ent WRC maailma telgitagustega väga hästi kursis olev portaal usub juba praegu teadvat, et tänavusest 13 rallist on ka järgmisel aastal kalendris 11: Monte Carlo, Rootsi, Horvaatia, Portugali, Sadriinia, Keenia, Soome, Kreeka, Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapani ralli. Kohast kalendris jäävad aga ilma Mehhiko ja Eesti, kelle asemel võõrustavad maailma parimaid rallisõitjaid Poola ja Läti.

Tõsi, Rally Estonia ja Läti võimaliku vangerduse kohta ei poetanud Larkin silpigi, küll aga andis mõista, et promootor on väga huvitatud sellest, et viimati 2017. aastal WRC sarjas olnud Poola etapp naaseks kalendrisse. Seda hoolimata tõigast, et Poolas on varasematel aegadel üksjagu probleeme olnud halvasti käituvate pealtvaatajatega.

„Poola ralli naasmine MM-sarja on juba viimased paar aastat olnud meie jaoks prioriteediks,“ lausus Larkin. „Kui saame seda teha juba järgmisel aastal, siis usume, et peame seda võimalust kasutama. Poola on meie jaoks kriitilise tähtsusega turg. Vaadatagu vaid osalejate arvu (Poola ralli praegu on EM-sarja etapiks – toim) või pealtvaatajate hulka. Poolas ollakse rallispordi nüanssidega peensusteni kursis, meil on seal telepartner Motovisia näol. See on kõigi jaoks suurepärane ja huvitav turg. Seal asub M-Sport Poola, seal on [sõitjad] Miko Marczyk ja Kajto Kajetanowicz. Ning seal pole enam ka varasemaid turvaprobleeme.“

Samas võib siiski ka juhtuda, et Mehhiko koha saab Poola asemel endale hoopis Argentina, sest Larkini sõnul on promootori sooviks alati olnud, et Ameerikas toimuks kaks rallit. Kuid kui seda ei juhtu veel järgmisel aastal, siis polevat midagi katki, kui juhtub ülejärgmisel.

Küll aga võib samuti pikalt susisenud plaan WRC sarjaga USAsse jõuda saada kõige varem teoks 2025. aastal.

„Jah, me võiks minna USAsse juba järgmisel aastal ja seal ralli teha, aga me ei taha, et see oleks lihtsalt üks ralli. Peame sinna minema ja tegema korraliku ürituse, mille ümber on kõik tuled ja viled,“ õhkas Larkin.