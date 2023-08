Järjekordne superstaar pidi korvpalli-MMist loobuma

Otsa tegi lahti Denver Nuggetsi eelmisel hooajal NBA meistriks vedanud Serbia äss Nikola Jokić. Seejärel andis eelmise MMi kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Ricky Rubio teada, et tiitlikaitsjad hispaanlased seekord tema teenetega arvestada ei saa, põhjuseks vaimse tervise teemad. Järgmiseks saabus ebameeldiv uudis Kreeka koondise leerist, kui sai selgeks, et Giannis Antetokounmpo pole põlveoperatsioonist piisavalt taastunud. Kolmapäeval võttis must masendust maad Lätis, sest meeskonna liider Kaspars Porzingis pidi samuti nentima: jalavigastus ei luba tal MMil kaasa teha.

Nüüd on MMist eemale jääjate kurba nimekirja lisandunud ka Jokići parem käsi Nuggetsis, kanadalane Jamal Murray. Mängujuht Murray tõstis käed üles ja andis teada, et pole tiitlivõiduga lõppenud NBA hooajast lihtsalt piisavalt taastunud. See on ka mõistetav, sest arvestada tuleb sellega, et 2021. aastal sai mees ränga põlvevigastuse, mis hoidis teda mänguplatsidelt eemal terve 2021/2022 hooaja.

„Kui ma tulin koondise treeninglaagrisse, tahtsin ma näha, kuidas minu keha reageerib pärast pikka ja nõudlikku hooaega ning kas on võimalik, et ma jõuan füüsiliselt sellisesse seisu, et suudan mängida kõrgeimal tasemel, nagu MMil on vaja,“ seisab 26aastase tagamehe avalduses. „Pärast seda, kui olin konsulteerinud meedikute ja tiimiga, oli selge, et ma vajan täiendavat taastumisaega. Nii tuli vastu võtta keeruline otsus MMil mitte osaleda.“

Murray otsus ei tulnud üllatusena, sest kuigi ta osales kaks nädalat tagasi Kanada koondise esimeses treeninglaagris, ei liitunud ta Euroopasse kontrollmängudele sõitnud meeskonnaga. Siiski pole vahtralehemaa poegade koosseis laita ning seda veab Oklahoma City Thunderi punktimasin Shai Gilgeous-Alexander.

MMil kuulub Kanada ühte alagruppi Prantsusmaa, Liibanoni ja Lätiga ning isegi kui seda kõige kirkamat medalit ära ei võideta, on kanadalaste eesmärk lõpetada MM vähemalt paremuselt teise Ameerika satsina – see tagaks neile pileti järgmisel aastal toimuvale Pariisi olümpiale.

„Olümpiamängudel Kanada esindamine on jätkuvalt minu unistus,“ kinnitas Murray, et Prantsusmaa pealinnas oleks ta igal juhul kohal, kui sinna pääsetaks. „Ma toetan selle eesmärgi poole püüdlevate koondisekaaslaste iga sammu!“