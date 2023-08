GALERII | Albert Tamm jätkab kodusel EMil medalimängus, aga teenis karistuseks 20 kätekõverdust

Tamm ei saanud kuidagi vedama. Kuue rajaga oli ta skoor vaid –1 (eile –5) ning poole peal suisa par'iga võrdne, sest kaheksandal rajal tuli OB-ga bogey. Ringi üks märksõnu oli puttimine, mis õnnestus Tammel täna vaid 50 protsendi täpsusega.

„Putte jäi rajale, aga see on minu mängus väike paratamatus,“ tõdes ta. „Tean, kuidas putieksimused kõrvalt paistavad, aga tean, mis on mängijana minu tugevused. Katsun nendele keskenduda.“