15aastane Ida-Virumaa kutt tegi EMil Eesti kettagolfi ajalugu: see ei jõudnud mulle alguses kohale, läksin turvaliselt mängima

Juunioride klassis võistlev Hütt läbis lauluväljaku territooriumile püstitatud tehnilise ja äärmist täpsust nõudva raja vaid 49 viskega, mis on 13 alla par'i. See tegi silmad ette ka kõikidele meestele – rootslane Dennis Augustsson tegi parimana ühe viske, Albert Tamm teisena kaks viset rohkem.

Aga mis veelgi märkimisväärsem, Hüti tulemus andis PDGA reitinguks 1087, mis tõukab troonilt Albert Tamme 1080se ringi 2022. aasta Tallahassee Openilt. „Istusin pingi peal, kui [alaliidu president ja sama kandi mees] Timo Juursalu tuli ja ütles, et see on Eesti parim ring,“ meenutas Hütt (PDGA reiting 969) täna hommikul Õhtulehele.