GALERII | Kristin Tattar võttis närvide kiuste kodusel EMil kullakursi: „See on selline asi, mida ei saa sisse või välja lülitada.“

Hõisata on mõistagi vara, sest mängida on veel kolm ringi, aga platvorm on hea. Tattar tegi kokku 60 viset (5 alla par'i), lähim jälitaja Rachel Turton (Suurbritannia) 64 (–1). Seejuures polnud Tattari ring kaugeltki ideaalne: nii mõnigi avavise raksatas vastu puud, 13. rajal kiirustas ta lähiputiga ja võttis lihtsa par'i asemel emotsionaalselt valusa bogey.

„See oli päris karm jah. Ei oskagi rohkem kommenteerida,“ tõdes ta.

Tattar: edu ei tähenda veel midagi