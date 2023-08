KIIKAME KOOSSEISE! Kalev/Cramo ja Tartu puslest on puudu üks tükk, Viimsi panustab oma noortele, Keila välismaalastele ja väiksest Kalevist pole midagi kuulda

Kuigi Eesti kossusõprade fookuses on neil päevil meeste A-koondis, kes madistab olümpiamängude eelkvalfikatsiooniturniiril, tasub pilku peal hoida ka meie klubide tegemistel, kes on uue Eesti – Läti ühisliiga hooaja eel kogunenud või kogunemas esimesteks ühistreeninguteks. See tähendab ka seda, et enamusel kaheksast ühisliigas pallivast Eesti klubist on koosseisud suures osas komplekteeritud.