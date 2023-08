GALERII | Albert Tamm avas EMi kuuma ringiga: „Võistlusele tulles ei olnud ulmetunnet.“

Tamm tegi ses mõttes perfektse päeva, et ei teeninud ühtki bogey't – ainult par'id ja birdie'd. See on märkimisväärne saavutus, sest iga rada palistavad OB-d ehk karistusalad. Tõsi, kaheksandal rajal sai ta trahvi, sest avavise läks korvi taha pikaks, aga putt päästis par'i.

Niisiis läbis Tamm ringi 51 viskega (11 alla par'i) ja kaotab liider Dennis Augustssonile (Rootsi) ühe viskega. „Päris hästi,“ sõnas eestlane tagasihoidlikult. „Võistlusele tulles ei olnud ulmetunnet. Läks hästi. Tabasin liine, eriti tunnelivisetel. Ses mõttes olen rahul.“