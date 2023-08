PROOVITUD | Tühjad lubadused. „Tekken 8“ tõestab, et klassikaline Tekken on surnud, maha maetud ja ära kõdunenud

Selle eeliseks on niivõrd kiire taganemine, et umbes 95% vastase liigutustest ei saa sind kätte. Seega mäng on koheselt kergem. „Tekken 7“ lihtsustas mängu automaatsete combo variantidega ning enam pole vaja täpselt midagi vajutada - võid lihtsalt klõpsida oma järgmist liigutust ja asi töötab. Aitab see muidugi ainult lapsi. Ja kuni „Tekken 8“ beetani pole mitte üheski Tekkeni mängus olnud õpetust, et kuidas seda mängima peaks. Päris tõsiselt. Isegi põhiline informatsioon nagu frame data (kui kiired löögid on niisama ja blokeerides) on tasuline. Näitab, et milline suhtumine Bandai Namcol oma mängijabaasi on.

2D karakterid tapsid selle viimasegi Tekkeni, mis veel alles oli

„Tekken 7“ ei lõpetanud muidugi eelnimetatuga, vaid läks VEEL kaugemale. Mäng tuvustas mitu erinevat 2D karakterit mängudest „Street Fighter“ ja „King of Fighters“. Tekken teoorias peaks olema 3D kaklusmäng, kuid täna on pigem 2.5D. 3D ja 2D mängude vahed on äärmiselt suured ning 2D karakteri sobitamine kolme dimensiooni keskele on keeruline ülesanne. Näiteks Akuma toodi üle täiesti oma reeglitega. Ta saab hüpata, tal on eraldi meeter, ta liigub paremini, tal on väikene hurtbox (keha, mille pihta lüüa) ja ta saab tavalistest löökidest vastase ära tappa. Ja samal ajal ülejäänud Tekkeni karakterid ei saanud tööriistu, et näiteks hüppamisega toime tulla. Tulemuseks on katastroof.

„Tekken 7“ - 2D karakterid Geese („King of Fighters“) ja Akuma („Street Fighter“). Foto : Kaader mängust

Bandai Namco muidugi kehitas õlgu. Aastatega oli alles jäänud ainult mõni mängurežiim ja needki vaevu töötasid. Arvuti peal taseme mängudes otsustati see salvestada mängija enda arvuti kõvakettale. Koheselt igasugune tase muutus sisutühjaks. Võrgus mängides pole variante kui ainult paar ning netikood on äärmiselt halb. Bandai Namco muidugi süüdistas mängijate internetti ja osad lojalistid isegi kaitsesid neid, kuid olgem ausad - multimiljardiline ettevõtte ei suuda teha netikoodi, mis on tänane standard? Tõesti? Miks me sellist asja üldse talume? Ja siis muidugi see valetamine, et neil on rollback, kuigi kõik näevad sula selgelt, et delay based. Masendav.

Tee netikood korda, Bandai Namco!

„Tekken 7“ probleemid tegelikult alles algavad. Tõsine mure on fakt, et mäng ei ole konstantne. Täielikult on kadunud lineaarne ja horisontaalne süsteem. Osad liigutused tulevad järgi kas vasakule või paremale. Vahel mõlemale poole. Osad horisontaalsed tegelikult polegi seda. Täielik kaos, sest keegi tegelikult ei tea. Sama kehtib ka löökide kohta. Nüüd keskmine löök on täielik loterii. Vahel läheb vastasest läbi, vahel läheb vastane alt läbi, mis ei tohiks kumbki võimalik olla. Seda hakati hellitavalt kutsuma kui „Harada sõrm“, mis vihjab siis Tekkeni praegusele juhile Haradale, kuid sisemiselt me kõik nutsime.