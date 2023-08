Rocki korvpalliklubi asub esiliigat vallutama! Tein: eesmärk võiks olla, et kõik pealtvaatajad ei saagi saali, sest pole kohti

Neli aastat tagasi kogunes Tartus initsiatiivgrupp, mis võttis endale eesmärgiks vahepealsetel aegadel Taaralinna korvpalli sünonüümiks olnud Rocki nimi tagasi saalidesse tuua. Kui algselt seati sihiks, et Rocki nimest saaks lihtsalt Tartu korvpalli peasponsor, siis vahepeal on elu teinud omad korrektiivid ja Rocki nime taha tuli oma meeskond. Uuel hooajal mängib see sats Eesti korvpalli esiliigas ehk meistrisarja jääb sealt veel vaid üks samm.