ARVSUTUS | Kas ma seda ootasingi? „Atlas Fallen“ pidi olema järgmine suur rollimäng, kuid mis juhtus?

Rollimäng kus keegi mitte mingit rolli ei mängi

Tegu on rollimänguga, seega kõrge tähtsusega on tegelased ja siin paistab „Atlas Falleni“ puudujääk eriti teravalt silma. Päris kurvaks tegi fakt, et mitte ükski kõrvaltegelane ei ole huvitav. Eriti Nyaal, kes räägib mängijaga põhimõtteliselt terve aeg – tal ei ole mitte mingit iseloomu ega emotsiooni ja vahel jäi mulje, et ta eksisteerib ainult selleks, et mängijale ekspositsiooni kurgust all ajada. Süüd jagavad nii häälnäitlejad kui dialoogi kirjutajad. Annab tunda, et näitlejad ei tahtnud, ei osanud või ei hoolinud piisavalt, et enda tegelastele mõnda emotsiooni või unikaalseid omadusi anda. Tegelased kuivad nagu see lõputu kõrb.

Liiv seal kõrves on peaaegu sama kuum kui Playstation 5, siis peategelane jätab täiesti külmaks. Põhjuseks on suur osa tema dialoogist, mis kõlas umbes selliselt: „ Ma sain selle kinda, ma ei tea mida teha, kas sina tead mida teha?“. See ilmselgelt ei kõla kellegi moodi, keda usaldaksin maailma päästma.

Narratiivi jooksul mainiti korduvalt, et Thelos on korrapärasuse ja Nyaal kaose või vabaduse jumal. Siin on mitu võimalust selle mõtte ümber mängida, et kuigi Thelos on kuri ja paha, siis kas tema asendamine „kaose“ jumalaga on parim idee? Kahjuks kuulsin sellist argumenti ainult korra ja sedagi ühelt täiesti suvaliselt NPC-lt (mitte mängitav karakter).