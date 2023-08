Pariisi olümpia suunas lendab kriitikanooli. EOK spordidirektor: eurooplasele on see parim võimalik asukoht

„Pariis on pikalt olnud üks terrorirünnakute sihtmärk. See on kindlasti siiani ka üks suuremaid ohte, mille jaoks valmistume,“ lisas Pariisi kesklinna piirkonna linnapea Ariel Weil.

„Tänavu suvel toimunud rüseluste käigus lõppes politsei tulistamine ühe teismelise surmaga, mis paljastas sotsiaalseid, rassilisi ja poliitilisi lõhesid, mis kõik omakorda õõnestavad olümpiamängude jaoks loodavat kuvandit,“ kirjutas Associated Pressi uudisteportaali ajakirjanik John Leicester.

Olümpiamängude peakorraldaja ja mitmekordne olümpiavõitja Tony Estanguet on aga veendunud, et Prantsumaa pealinnast kujuneb järgmise aasta juuli lõpuks üks ohutuimaid paiku maailmas. Ainuüksi avatseremoonia turvamiseks on planeeritud tööle rakendada üle 35 000 politseiniku.