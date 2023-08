VIDEO | Soome poksiäss sai Joshualt sellise nokaudi, et vajas taastumiseks hapnikumaski

Tegelikult pidanuks 33aastane Joshua Londonis poksima Dillian Whyte'iga, kuid matšist ei saanud asja, kuna Whyte ei läbinud dopingukontrolli. Seejärel tehti pakkumine Heleniusele ja 39aastane soomlane nõustuski ringi minema.

Joshua oli esimestes raundides pigem ettevaatlik ja pälvis sellega ka Londoni publiku vilekoori. Ent kui ta seitsmendas raundis Heleniuse põrandale saatis, polnud matši kohtunikul Victor Loughlin kaksipidi mõtlemist: nokaudiga võit Briti poksijale! Muuseas, see oli esimene kord pärast 2020. aastat, kui Joshual õnnestus oma vastane nokauteerida. Kokku on ta pidanud 29 matši, millest võitnud 26 (nokaudiga 23), Heleniuse saldoks on 37 matšist 32 võitu.

Anthony Joshua delivers a knockout to Robert Helenius. Congratulations AJ ✊🏽pic.twitter.com/OCszIUAW8R — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) August 12, 2023

Joshua tegi võidu järel küll mitmetimõistetava tähistuse, kuid kergitas matši järel Heleniuse ees tänulikult kaabut: „Tahan Heleniuse ees aplausi teha. Ta päästis sõu. Jah, kaotus võib mõjuda poksijale enesetapuna, kuid ta tuleb tagasi. Ta on talent.“

Nagu profipoksimaailmas tavaks, hakati Joshuale kohe ka uut vastast otsima. Poksipromootor Eddie Hearn on lootusrikas, et järgmisel aastal õnnestub Saudi Araabias korraldada võitlus Joshua ja ameeriklase Deontay Wilderi vahel.

„Ükskõik, kas te toetate Joshi või mitte, ükskõik, kas te arvate, et ta saab hakkama või ei saa – asjad on muutunud. Ta on nüüd küps raskekaallane,“ kiitis Hearn. „Jah, ma tean, et kõik tahaks näha esimese, teise või kolmanda raudi nokauti, kuid ta võttis Heleniuse vastu oma aja ja sai hakkama aasta ühe parima nokaudiga.“