VIDEO | Kane'i needus? Bayern sai hooaja esimeses finaalis piinliku nahatäie

Harry Kane on küll löönud mehiselt väravaid Inglismaa jalgpallikoondise ja Tottenhami klubi eest, kuid ühtegi meeskondlikku trofeed pole ta oma karjääri jooksul võitnud. Võimalus selle vea parandamiseks tuli juba päev pärast Müncheni Bayerniga lepingu sõlmimist, ent võta näpust: Saksamaa superkarikafinaalis said Kane & co RB Leipzigilt korraliku õppetunni.