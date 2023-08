Šokk number 2 oli ülilähedal! Levadia viigistas Harju vastu alles seitsmendal üleminutil

Kui avaringis võttis Levadia Harju üle veenva 6 : 1 võidu, siis kahes järgmises omavahelises duellis on käinud kõva andmine. Maikuus sepistasid autsaiderid võidutabamuse seitsendal üleminutil, täna läksid Aleksandr Ivanjušini tabamusest 1 : 0 juhtima 81. minutil.

Punase laterna teine võit liidri üle tähendanuks, et seis muutunuks oluliselt põnevamaks nii koduse jalgpalliliiga tabeli tipus kui ka sabas.

Nii säilitas Premium liigas 13 mängu kaotuseta püsiv Levadia ühepunktilise edumaa FC Flora ees. Levadial on 23 mänguga koos 52 ja tiitlikaitsja Floral 51 punkti.

„Harju on olnud keeruline vastane kõigile. Olime kohtumiseks korralikult valmis ja tekitasime ka piisavalt võimalusi, aga pidevalt jäi i-le täpp peale panemata. Me ei mänginud halvasti, lihtsalt ei löönud ära. Õnneks suutsime lõpus vähemalt punkti päästa,“ rääkis Levadia kapten Rasmus Peetson Soccerneti ülekandes.

„Kõik andsid sada protsenti. Puudu jäi vaid Levadia üks hea rünnak päris mängu lõpus. Päris karm, aga on mis on. Ja tegelikult võib ka ühe punktiga ju täitsa rahule jääda,“ sõnas omakorda Harju kapten Kaspar Rõõmussaar. „Pingutame iga päev trennis kõvasti, et saaksime ka kõigile tugevamatele tõsiselt vastu hakata.“