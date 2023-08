Positiivne dopinguproov lõpetas Suriname imesprinteri tähelennu sama kiirelt kui see algas

Paraku ei saa ta aga oma talenti näidata peagi Budapestis algaval MMil, sest alates eelmisest aastast on tema dopinguproovist leitud GW1516 keelatud ainete nimekirjas. Algselt on tegemist olnud ravimiga, mis töötati välja rasvumise, diabeedi ja muude ainevahetushäiretest põhjustatud häirete raviks, kuid see eemaldati kliinilistest uuringutest pärast seda, kui leiti, et see põhjustab vähki ning maailma antidopinguagentuur WADA on hoiatanud selle kasutamisest tulenevate terviseriskide eest.