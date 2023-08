INTERVJUU | MM-debüüdilt nõmeda vigastusega naasnud Hannes Soomer: oma mootorrattaga juhtub sellist lolli valusat kukkumist väga harva

See, et tal kodusel võidusõidul konkurente polnud, ei üllatanud kedagi. Soomer mängib suuremat mängu. Ta osaleb tänavu eestlastest koosneva meeskonnaga Enemat Enos Motorsport Saksamaa superbike'ide meistrivõistlustel. Eesmärk on sari võita, aga see on muutunud viie etapiga võrdlemisi keeruliseks ülesandeks.

Kaks nädalat tagasi avanes tal ootamatult võimalus põigata üheks etapiks MMi karussellile, sest Petronas MIE Racing Honda tiim vajas vigastatud sõitjale asendust. Kõige selle kohta uurisimegi Soomerilt, kui ta oli suurte ja väikeste fännide pildisoovid rahuldanud ja võis lõpuks oma halli Mercedes Sprinter kaubiku juures võidusõidukombest välja pugeda.