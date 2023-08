M-Spordi bossi jaoks polnud Tänaku kiire lahkumine Soomest probleem: vestlus poleks olukorda niikuinii enam muutnud

Tänaku kiire lahkumine pani nii mõnegi ralliinimese kulmu kergitama ning näiteks Prantsusmaa väljaanne Autohebdo väitis, et eestlane ei vahetanud enne kodumaale naasmist ei M-Spordi personali ega tiimijuhi Richard Milleneriga silpigi. See väide ei vastanud aga tõele, sest ka C More telekanali ülekandes oli näha, kuidas Tänakul oli hoolduspargis rahulik vestlus mehaanikute, inseneride ja teiste tiimiliikmetega.