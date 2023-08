GALERII | 49aastane Hanno Velt kihutab väsimatult võidu: see hoiab mind mentaalselt tervena, ei taha veel kodus diivanil rullida

„Eks oma lõbuks sõidan,“ märkis ta. „Mingeid eesmärke ei ole. See hoiab mind mentaalselt tervena. On vahepeal töö kõrvalt midagi muud teha. Muidu on ainult töö, töö, töö. Ja kodus diivanil rullida ka veel ei taha.“

Lisaks hoidvat nädalas kord-kaks mootorrattaga ringrajal kihutamine korras ka füüsist. Ja mis seal salata, tänapäevased tsiklid tõmbavad Velti magnetiga Pärnu külje all asuvale Porsche Ringile.

Täna pidas ta seal Eesti meistrivõistluste kolmanda etapil kõva lahingu Martin Pärtelpojaga, kuigi kukkus rehvisoojendusringil oma lollusest.