Kreeka korvpallikoondis sai MMi eel väga halva uudise

„Pärast kuudepikkust tööd ja mitmeid kohtumisi meedikutega sai selgeks, et ma pole valmis MMil vajalikul tasemel mängima,“ kirjutas 28aastane Antetokounmpo sotsiaalmeedias. „See polnud valik, vaid mu ainus võimalus tagada, et jõuan tagasi sellele tasemele, mille nimel olen oma karjääri jooksul nii palju vaeva näinud. Olen äärmiselt pettunud, kuid see on otsus, mille tegime koos arstidega.“

Kreeka kuulub MMil ühte alagruppi USA, Uus-Meremaa ja Jordaaniaga. Järgmisel aastal toimuvaid Pariisi olümpiamänge silmas pidades on MM väga oluline jõuproov: seal jagatakse 12 olümpiapiletist välja seitse (ühe on korraldajariigina taganud Prantsusmaa) ning ülejäänud nelja nimel peetakse järgmisel suvel kvalifikatsiooniturniire.

„Kõik teavad minu kirge ja armastust Kreeka rahvuskoondise vastu ning see ei muutu kunagi,“ toonitas Antetokounmpo. „Alates NBA hooaja lõpust olen piitsutanud oma keha viimse piirini, et olla mängija, kes ma pean olema, et aidata meie meeskonnal seatud eesmärke saavutada. Ja ma jätkan seda piitsutamist, et olla järgmisel korral valmis, kui mind kutsutakse. Minu isiklik ja meie meeskonna ülim eesmärk on päseda 2024. aasta olümpiamängudele ning oleks suur au järgmisel aastal rahvuskoondist esindada.“