VIDEO | „Oli ju hea värav, või mis?“ Haaland ja City jätkasid uut hooaega sealt, kus eelmine pooleli jäi

Kohtumist oli mängitud vaid neli minutit, kui juba Burnley väravavõrk sahises. Ja sahistajaks ei keegi muu, kui eelmisel hooajal Premier League'is 36 ja kõigi sarjade peale 52 väravat kõmmutanud Erling Braut Haaland.

20 minutit hiljem vajusid aga City poolehoidjate suunurgad viltu: kevadel meistrite liiga finaalis tagareit vigastanud De Bruyne tegi samale kohale uuesti liiga ja pidi platsilt lahkuma. Nagu City peatreener Pep Guardiola pärast mängu nentis, ootab eelmisel hooajal kõigi sarjade peale 10 väravat löönud ja 31 väravasöötu andnud belglast pikk mängupaus.

Kuid reede hilisõhtul Burnley vastu polnud De Bruyne geniaalseid sööte vajagi. 36. minutil kõmmutas Haaland oma teise värava ja kohtumise lõppseisu vormistas 75. minutil Rodri. Haalandist sai Didier Drogba järel teine mängija, kes on kahel hooajal järjest Premier League'i avavoorus löönud vähemalt kaks väravat. Euroopa tippliigades (City ja enne seda Bundesligas Dortmundi Borussiat esindades) on tal nüüd aga kirjas 99 tabamust ning ta on skoori teinud 35 meeskonna vastu 40st, kellega on Saksamaa või Inglismaa kõrgliigas kohtunud.

„Jällegi hea algus pärast kaht kuud jalgpallita,“ säras Haalnd kohtumise järel Sky Sportsile intervjuud andes rahulolust. „Loomulikult on võiduga hea alustada. Hooaja esimese mängu kohta mängisime me päris hästi ja kontrollitult, ma arvan. Muidugi oleme alles maratoni stardijoonel, kuid tuleb võtta vabalt ning keskenduda enda tegemistele.“

Norrakal paluti kirjeldada ka enda teist väravat, kui ta kõmmutas palli vasaku jalaga latipõrkest Burnley puuri.

„Julian Alvarezil oli karistusalas palju ruumi, nii et ma teadsin, et kui saan palli, annan tuld, sest olin väravale lähedal. Nii et ma lihtsalt proovisin mõelda, et löön palli sisse ning ma tegin seda päris hästi! Oli ju hea värav, või mis?“