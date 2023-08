Kullamäe on tagasi kohas, kust pärinevad pea eranditult negatiivsed mälestused: Hispaania jäi mul ikka kripeldama

„Ma ei ütle, et see oleks üle ootuste hea hooaeg olnud, aga jään sellega rahule. Põhimõtteliselt jäi mul ju eelmine hooaeg täielikult vahele ja nüüd vajasin mänguaega. Suutsime nii Leedu liigas kui eurosarjas korralikult mängida ja eesmärgid täita. See oli hea aasta, mille pealt saab enesekindlalt järgmisele vastu minna,“ võttis Kullamäe oma hooaja Panevežyses kokku. Aasta varem külmutati ta Burgose meeskonnast sisuliselt välja ning tema rolliks jäid prügiminutid, kui sedagi.