VÄGEV! Viktor Morozov krooniti U20 Euroopa meistriks

Morozovi isiklik rekord oli enne neljapäeva 16.13, kuid selle ületas ta juba lõppvõistluse esimeses voorus, kui sai kirja 16.20. Teises voorus põrutas Morozov juba 16.45 ning see tulemus tõigi talle kuldmedali. Eesti kõigi aegade edetabelis on tegemist seitsmenda tulemusega, kuid samuti tähistab see U20 Eesti rekordit ja U20 Euroopa hooaja tippmarki. Morozovi ülejäänud mõõtmisele läinud katsed olid 15.87, 16.11 ja 15.93. Enne finaali oli noormehe tänavuseks parimaks tulemuseks 14. aprillil USAs hüpatud 15.66.