Ratasepp sihib uuel katsumusel maagilist saja tunni piiri: kui läheksin lihtsalt maailmarekordit parandama, ei saaks ma seda emotsiooni

Vähem kui kaks kuud pärast seda, kui Tartu ultrasportlane Rait Ratasepp jooksis USA Surmoru põrgukuumuses 217 kilomeetrit, on ta stardis juba järgmisel inimvõimete piire kompaval võistlusel. Nüüd on Ratasepal plaanis läbida kümnel järjestikusel päeval täispikk triatlon (3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42,2 km jooksu) ja seda koguajaga alla saja tunni. Saab see edukalt tehtud, võtab mees enda nimele ka vastava maailmarekordi.