Uljad noorukid peavad MMil USA „pooleterameeste“ häbi maha pesema

31 aastat tagasi saatis USA Barcelona olümpiamängudele esimest korda NBA superstaaridest moodustatud korvpallimeeskonna, legendaarse Dream Team’i, ning vastaseid nüpeldati nii et tolmas. Vahepealse ajaga on muu maailm jänkidele jõudsalt järele liikunud, mille piinlikuks „krooniks“ oli ameeriklaste seitsmes koht nelja aasta tagustel maailmameistrivõistlustel. Peagi algaval MMil on USA kohal noore ja vihase koondisega, kuid kuldmedaleid neile juba enne turniiri avamängu kaela riputama ei kiirustata.