Ironmani võistluselt haiglasse viidud sportlane suri

„Teatame sügava kurbusega, et meie seast on lahkunud pühapäevasel IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas osalenud võistleja. Ujumisetapi ajal märkasid ujumisraja turvajad, et üks sportlane vajab abi ning osutasid talle viivitamatult meditsiinilist abi. Sportlane transporditi lähedal asuvasse haiglasse. Tema seisund halvenes viimastel päevadel hoolimata arstide ja meditsiinipersonali pingutustest ning ta lahkus meie seast,“ kirjutasid korraldajad.