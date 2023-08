ARVUSTUS | „We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie“ - MINA armastan Katamarit.

Nagu vilksamisi mainitud, on Katamari mäng, milles mängija eesmärgiks on veeretada palli. See kõlab väga lihtsa ning mõttetu tegevusena, kuid erinevad tasemed on väga hea disainiga ning lisaks on need tavaliselt ka mingi krutskiga. Näiteks ühes tasemes on mängija sunnitud veeretama hoopistükkis üht sumomaadlejat, kes peab suureks kasvama, kogudes erinevaid toite. Ühes teises kohas peab veeretama põlevat Katamarit ning sütitama sellega lõkke, vältides samal ajal veelompe ning tule ära kustumist.

Üllatavalt südamlik lugu

Selliseid vimkasid on palju, mistõttu ei tundu mäng kunagi üksluine. Enda personaalne lemmik on tase, milles pidin terve piparkoogimaja kokku veeretama. Kuigi tegemist polnud raske ülesandega, oli see-eest see rahustav ja armas. Lisaks on igas tasemes ka peidetud kingitused ning tegelased, mille ja kelle leidmisel saab rõivaid oma printsile. Igal tasemel on ka peale esimest korda mängimist ka teine põhiülesanne, mistõttu on uuesti mängitavus päris suur.

„We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie“ (2023). Foto : Kaader mängust

Iga selline väljakutse on tihedalt seotud ka narratiiviga. Kui esimeses mängus oli see kuidagi tagataustal ning käitus kui masin, mis oli seal selleks, et tasemeid ühendada, siis siin on tegemist päris looga. Nimelt heidab „We Love Katamari“ narratiiv pilgu peategelase isa, Kuninga, ning tema mineviku peale. Tegemist on üllatavalt südamliku looga, mida illustreerivad üliarmsad pildid ning vaheklipid. Peategelaseks olev prints on justkui kõrvaltegelane, kes oma rännakul lukustab lahti oma isa tausta.

Välimus petab - see on tegelikult päris raske

Katamari on üllatavalt raske - mängitavus võtab natuke harjumist, kuna puldil olevad analoogid on justkui käed - vasak on vasak ja parem on parem. Seetõttu tuleb näiteks paremale pööramiseks lükata vasakut kangi edasi ning paremat kangi tagasi. Selliseid trikke on seal veel, näiteks järsult edasi-tagasi mõlemat kangi väänates saab kerge tõuke oma kiirusesse. Mehhaaniliselt raske mäng aga tasub end kindlalt ära, kuna iga tase on uuesti mängitav ning oma Katamarit aina suuremaks ja suuremaks teha ning rekordeid purustada on paganama sõltuvust tekitav. Mängides tekib pidev arengutunne, sest iga taseme uuesti mängimisel ning optimaalsete radade leidmine on justkui sport, millega iga korda hasart kasvab.