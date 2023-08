Laskesuusatreener Indrek Tobreluts kuulub keskmaajooksus Eesti paremikku, kuid talle endale on see kõigest hobi

Kergejõustikusõpradele on Tobreluts olnud tugeva jooksumehena nüüdseks tuttav juba aastaid, kuid tänavu on ta olnud kiirem kui kunagi varem. Võib isegi öelda, et jõudnud uuele tasemele. Laskesuusatajana viiel olümpial võistelnud sportlane on staadionil parandanud kolmel alal päris korralikult isiklikke tippmarke ning juunis täitis ka pikemaaegse eesmärgi läbida 1500 meetri distants nobedamini neljast minutist.

Peaeesmärk on ikkagi hoolealuste arendamine

Õhtuleht võttis Tobrelutsuga ühendust, et uurida, kuidas on tal õnnestunud jooksurajal teha selline areng. 2016. aastal laskesuusatamisega lõpparve teinud elvalane jääb saavutatust rääkides tagasihoidlikuks ning rõhutab, et püüab eelkõige olla võimalikult hea oma põhitöös. Teiste seas ka tänavu Oberhofi MMil individuaaldistantsil kuuendaks tulnud Tuuli Tomingast juhendav Tobreluts kiitis samuti oma hoolealuseid – paljuski on tema suurepärase vormi taga just nemad.