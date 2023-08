Miks muutuvad kasiinomängijad aina kärsitumaks?

Seega on igati arusaadav, et paljud mängijad seavad esikohale just kiiruse ja mugavuse. Sellele rõhuvad ka kümned kiirkasiinod Eestis, mis ei eelda enam konto avamist ega mängueelset dokumentide saatmist. Sisselogimine käib läbi internetipanga või Smart ID, ka väljamakseks kuluvad vaid loetud minutid. Samas ei tasu unustada, et kiirkasiinodes pakutavad mängud on täpselt samad, mis klassikalistes online kasiinodes ning toimuvad ka sama kiirusega. Veelgi enam – kui konto on juba varasemalt loodud ning mängija ei kanna oma raha igapäevaselt sisse-välja, siis võib mängu alustamine klassikalises online kasiinos käia isegi kiirkasiinost kiiremini.

Suureneb mängude valik

Kui veel selle sajandi alguses sai paljudel mänguautomaatidel mängida vaid ühte mängu ning 90ndatel võis olla suisa keeruline vaba mänguautomaati leida, siis tänapäeval võib läbi ühe mänguautomaadi mängida kümneid või isegi sadu slotimänge ning nende vahetamine on kiire ja lihtne.

Veelgi mugavam on mängude vahetamine internetikasiinodes, kus mängija saab vaid mõne viibutusega slotimängu sulgeda ning suunduda näiteks Blackjacki või hoopis live-kasiinosse telemänge proovima. Veelgi enam – nii mõneski keskkonnas saab lisaks kasiinomängudele harrastada ka pokkerit, bingot ning spordiennustust.

Keskmine Eesti internetikasiino pakub üle 3000 erineva mänguautomaadi ning palju teist tüüpi mänge. Samuti ei pea kartma seda, et lauas ei jätku kohti. Just see vähendab nii mängusessioonide pikkust tervikuna kui ka mängusessiooni pikkust ühes mängus.

Mobiilne mängimine igavuse peletamiseks

Kui algselt mängisid inimesed internetikasiinodes läbi laua- või sülearvutite, siis tänaseks päevaks on kaalukauss selgelt mobiiliseadmete poole kaldu. Mobiilne mängimine muudab hasartmängud igal ajal kättesaadavaks ning sobib kiire elutempoga inimestele. Internetikasiinosse sisselogimiseks kulub vaid kümmekond sekundit ning hasartmängudest on saanud üks ajutise igavuse peletamise viise. Kui soovid, siis ava Nutz, Betsafe või mistahes muu internetikasiino kasvõi restoranis praadi oodates, bussis istudes või pargis puhates. Sageli mängitakse ka mõne muu tegevuse – näiteks filmi vaatamise või uudiste jälgimise – kõrvalt. Paraku usuvad mitmed psühholoogid, et säärane teguviis muudab inimesed ülemäära kärsituks ja ärevaks ning see võib suurendada mängusõltuvuse riski.