VIDEO | Nädalavahetuse E-spordi õhtul selgusid selle suve parimad virtuaalsed kaklejad

Kaklusmängud nagu „Street Fighter 6“ ja „Tekken 7“ on tuntud nimed isegi nendele inimestele, kes pole kunagi mängupulti käes hoidnud. On omajagu inimesi meie keskel, kes mängivad neid mitte ainult oma lõbuks, vaid lausa sportlikul eesmärgil. Ja just sellised inimesed kohtusid eelnenud laupäeval kinos Artis, et oma oskuseid proovile panna.

Turniiride tulemused leiab siit, kuid kokkuvõtvalt saab öelda, et mõni üllatus ikkagi oli. Korraldaja Videogamers.eu on teinud kaklusmängude e-spordi üritusi üle kümne aasta, seega on välja arenenud nimed, kellelt võib oodata häid tulemusi. Näiteks „Tekken 7“ turniiri võitis Markus „Härra Lahe“ Lahe, kes eelmisel korral juunis oli teisel kohal. Ta alistas finaalis juuni võitja VGE esindaja Art „BacklotScum“ Simsoni. See oli suur ja teenitud võitu Markus Lahe jaoks, mis annab lootust, et „Tekken 8“ ilmumisel saab konkurents tihe olema. Kolmanda koha korjas VGE asutaja Raiko „Jackler“ Puust, kes juunis ootamatult jäi konkurentsist täiesti välja.