„Kolm aastat, kaheksa kuud ja kaks last hiljem. Me oleme tagasi, baby!“ ehk Caroline Wozniacki naasis tipptennisesse vägeva võiduga

Kuigi Wozniacki tõdes ise, et on veel ilmselgelt roostes, siis välja ta seda suurt ei näidanud. Ega Birrell pole mingi suvaline vastane, vaid ikkagi suure slämmi turniiridel parimal juhul kolmandas ringis ehk 32 parema seas mänginud tennisist, kes on hetkel maailma 114. reket. Wozniacki talle aga erilist sõnaõigust ei andnud ja võitis mängu poolteise tunniga.

Nii on Wozniacki jõudnud sel turniiril juba kaugemale kui näiteks Venus Williams, Jelena Ostapenko, Elina Svitolina või Elise Mertens, kes kõik teisipäeval kaotasid.